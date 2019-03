Rutte opgelucht over uitstel Brexit

Premier Mark Rutte. Ⓒ ANP

BRUSSEL - Premier Mark Rutte hoopt dat het Britse parlement volgende week alsnog kan instemmen met de Brexitdeal nu de EU-leiders de Britse premier Theresa May uitstel van de deadline hebben gegeven. Na urenlang overleg in Brussel zei hij dat er „gelukkig uiteindelijk resultaat” was. „Het is voor Nederland heel belangrijk dat er geen chaotische, ongecontroleerde Brexit komt. Want hoe goed je ook bent voorbereid, er gaan altijd dingen mis.”