Mist teistert weggebruikers in vroege ochtend

Het weerinstituut waarschuwt dat het zicht op sommige plekken minder dan 200 meter kan zijn. „Later vannacht kan de mist zich nog iets naar het noorden uitbreiden. In de loop van de ochtend zal de mist optrekken.”

In het zuiden van ons land is de mist het dichtst. Volgens MeteoGroup was het zicht in Limburg, even voor 06.00 uur, slechts 32 meter. Rond 10.00 uur moet de mist in het hele land gaan oplossen door de droge en warme lucht.

Schiphol waarschuwt dat vluchten vrijdagochtend vertraging kunnen oplopen door dichte mist. De luchthaven raadt reizigers aan om goed te kijken naar de actuele vluchtinformatie. De vertraging geldt voor vertrekkende en aankomende vluchten.

Verder belooft het een heerlijke dag te worden. De temperaturen kunnen oplopen tot 19 graden.