File en ravage op A2 door gekantelde tankauto met olijfolie

Volgens Rijkswaterstaat blokkeerde de tankwagen drie van de vier rijstroken. De tank was nog intact, er liep geen olie uit, maar door het ongeluk was het verkeer in noordelijke richting op de A2 wel vastgelopen.

Tussen Beesd en Nieuwegein-Zuid stond rond 8.40 uur 11 kilometer file. Ook op de alternatieve route via de A27 is file ontstaan.

De ANWB verwacht dat de berging van de tankauto en eventuele reparaties aan vangrail en wegdek tot 14.00 uur kunnen duren.

In het hele land heeft het verkeer last van mist. Daardoor kunnen spitsstroken niet open of moeten ze worden gesloten.

