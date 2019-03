Joël S. heeft doodsteken studente Sarah bekend

De 21-jarige studente werd badend in het bloed gevonden, nadat de moeder van de verdachte de politie had gewaarschuwd. S. had haar gebeld en gezegd dat hij een huisgenoot had neergestoken. Verdachte en slachtoffer woonden in een studentencomplex in Rotterdam-Kralingen. Volgens de officier van justitie had Papenheim 37 steek- en snijwonden.

Het proces staat onder hoogspanning, ook omdat Sarah gered had kunnen worden als het niet fout was gegaan met de hulpverlening. Dat zeggen een kennis van S. en de advocaat van de nabestaanden. Sarah zelf appte nog een waarschuwing naar vrienden.

Verslaggever Gerda Frankenhuis volgt de zaak live vanaf 09.30 uur. Volg haar updates onderaan dit bericht. Lees hieronder meer over de dood van Sarah.