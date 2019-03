’Universitair docent bedreigt Baudet’

De docent Geesteswetenschappen Corné Hanssen schreef volgens RTV Utrecht op Facebook in een reactie op de verkiezingsoverwinning: ’Volkert waar ben je?’. Volkert van der Graaf is de man die Pim Fortuyn doodschoot.

Sorry

Het bericht was donderdagmiddag van zijn Facebookpagina verwijderd, zo schrijft de omroep, en vervangen door een excuusbericht. Daarin schrijft de docent ’Islam en Arabisch’ en ’Religie en samenleving” dat hij in het ’heetst van de verkiezingsstrijd’ een opmerking plaatste die hij niet letterlijk zo bedoelde.

„Ik meende niet wat ik zei, en neem er met klem afstand van. Ook bied ik mijn excuses aan aan iedereen die deze opmerking gekwetst heeft.”

’Gesprek’

De docent werd direct zelf belaagd op zijn eigen Facebookpagina. In de commentaren klonk de oproep aan de universiteit hem te ontslaan.

De Universiteit laat in een reactie weten het bericht van de docent verwerpelijk te vinden. „Wij nemen daar nadrukkelijk afstand van en gaan in gesprek met de betreffende medewerker.”

