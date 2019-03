Syrië boos op Trump om Golanhoogten

Israël veroverde het gebied in 1967 op Syrië en annexeerde het in 1981. Dat wordt internationaal niet erkend, maar Trump twitterde donderdag dat het na 52 jaar tijd is dat de VS dat alsnog doen. Syrië noemt dat een onverantwoordelijk standpunt.

Een bron bij het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt volgens het staatspersbureau dat de Golan „Syrisch was en dat ook zal blijven”, ondanks de verklaring van Trump. De Syrische regering zou nog steeds vastberaden zijn „dit waardevolle onderdeel van het Syrische nationale land te bevrijden met alle beschikbare middelen.”