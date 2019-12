Het is winter, maar voorlopig merk je daar helemaal niets van

Zondag is het naar verwachting bewolkt en kan het geregeld regenen. ’s Middags schijnt mogelijk af en toe de zon. Daarbij staat een zwakke tot matige zuidenwind.

Ook tijdens de kerstdagen is de temperatuur met maxima van 7 tot 8 graden hoger dan normaal. Het weer is tijdens de kerst licht wisselvallig met kans op regen. Op eerste kerstdag is het grote delen van de dag droog met ook wat ruimte voor zon. Tweede kerstdag verwachten de meteorologen weinig zon. Vooral later op de dag is er toenemende kans op regen.

De astronomische winter begint zondag, als de zon loodrecht boven de Steenbokskeerkring staat. Met ruim 7,5 uur licht is zondag de kortste dag van het jaar. De astronomische winter eindigt in de nacht naar 20 maart.