Stasi mogelijk achter Lockerbie-ramp

De Schotse justitie doet er alles aan om de mogelijke medeplichtigheid bij de Libische aanslagplegers te bewijzen. Ze vermoeden een mogelijke levering van het ontstekingsmechanisme aan de terroristen, die op de hand waren van kolonel Ghadaffi, de langjarige dictator.

Die wilde wraak nemen voor de Amerikaanse bombardementen van zijn hoofdstad Tripolis in 1986. Ook zijn paleis was toen doelwit. De VN veroordeelde de aanval. Tien dagen eerder waren bij een bomaanslag in West-Berlijn Amerikaanse GI’s gedood. De daders kwamen uit Libië.

Explosieven

Dertig jaar geleden, bij de vliegramp in Lockerbie, dachten onderzoekers eerst aan een ongeluk. Tot er sporen van explosieven in de Boeing 747 werden gevonden. In 2001 werd de Libische geheim agent Abdel Baset Ali in Schotland tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

De Oost-Duitse Stasi had 270.000 medewerkers en informanten. Bijna 250 werknemers hielden zich bezig met het in de gaten houden van terroristen in West-Europa en het Midden-Oosten. Vele van hen konden zich, zoals de West-Duitse RAF en terreurkoning Carlos, in Oost-Duitsland schuilhouden.