Tienduizenden adressen in ’t Gooi zonder stroom

Huishoudelijke apparaten zoals het koffiezetapparaat of de föhn doen het even niet. Ⓒ Hollandse Hoogte / Roel Burgler

NAARDEN - In het Gooi hebben tienduizenden huishoudens vrijdagochtend korte tijd zonder elektriciteit gezeten. Even na 09.30 was de storing opgelost, maar het kan nog even duren voordat echt alle huishoudens weer van stroom zijn voorzien.