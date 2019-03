Moeder wil dat oppas zich verkleedt als Disney-prinses

„We denken dat het een geweldige manier zou zijn om onze meisjes te leren over zaken als vastberadenheid, mededogen, onbevreesdheid en ambitie van sterke vrouwelijke rolmodellen zoals Prinses Tiana, Prinses Anna en Belle”, schreef de moeder in de vacature.

Wie het geen probleem vindt om uitgedost als Assepoester of Elsa de kleuters op sleeptouw te nemen, wacht een aardig salaris van omgerekend zo’n 46.000 euro per jaar.

Het ’ongewone verzoek’ was voor een vacature in Brookmans Park,

„Zoals de meeste 5-jarigen zijn onze meisjes geobsedeerd door Disney en we denken dat dit de beste manier is om enkele belangrijke waarden over te brengen”

Het blijft voor de oppas niet bij een verkleedfeest alleen, er moeten ook Disney-gerelateerde activiteiten worden ondernomen zoals knutselen, bakken en zingen. Vier dagen per week moet de tweeling in vol Disney-ornaat van school worden gehaald. Ze staat erop dat de nanny wat Disney-magie in huis kan toveren.

De vacature is inmiddels ruim 500 keer bekeken. Of en hoeveel sollicitanten zich bij het Disney-gezin gemeld hebben, is niet bekend.