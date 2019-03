Voormalig Eurocommissaris Frans Andriessen (89) overleden

Andriessen was minister van Financiën onder premier Van Agt. Ook was hij twaalf jaar lang Eurocommissaris. Ook was hij de laatste partijleider van de Katholieke Volkspartij (KVP), voordat die opging in het CDA.

Jarenlang had Andriessen nog een leerstoel aan de Universiteit Utrecht, waar hij hoogleraar Europese integratie was.