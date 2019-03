Groningen stemt voor gasboringen

Gerrit van der Klok Ⓒ Jos Schuurman

Groningen - Ook in gasprovincie Groningen maakt Forum voor Democratie een spectaculair debuut. Of ’zelfs’, zoals sommigen verzuchten. Want opmerkelijk genoeg is het partijstandpunt dat gaswinning door kan gaan. Ontstane schade dient uit gasbaten te worden vergoed. De Groningse Forum-afdeling sprak gisteren van ’een historische uitslag’, met vier zetels. Andere partijen willen gaswinning snel afbouwen.