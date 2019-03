Drie mensen gered uit puin flat India

Op videobeelden van de reddingsoperaties is te zien dat een man en zijn echtgenote levend onder puin vandaan zijn gehaald. Een hulpverlener beklimt een ladder met de mannelijke overlevende op zijn schouders. De vrouw is dan al naar boven gehaald en wordt afgevoerd op een brancard. Zij brachten ongeveer 70 uur door in de restanten van het gebouw.

Eerder op de dag was ook al een andere man gered. Op beelden is te zien dat hulpverleners juichen terwijl hij levend onder het puin vandaan wordt gehaald. De man heeft geen zichtbare verwondingen en wordt omhelst door leden van de reddingsploeg. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis.

Het pand met vijf verdiepingen is dinsdag ingestort. Het zou nog in aanbouw zijn geweest. Een medewerker van de hulpdiensten zei tegen persbureau AFP dat tot dusver vijf mensen zijn opgepakt. Het zou onder meer gaan om de eigenaar van het bouwbedrijf.

Op de rampplek zijn honderden reddingswerkers actief. Zij hebben tot dusver bijna zestig mensen gered, zeggen de autoriteiten.