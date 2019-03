Man na 62 uur gered uit puin flat

Ⓒ EPA

BANGALORE - Een man die meer dan 62 uur onder het puin lag van een ingestort pand in India, is levend aangetroffen door reddingswerkers. Op videobeelden van de reddingsactie is te zien dat de man geen zichtbare verwondingen heeft. Hulpverleners juichen terwijl hij levend onder het puin vandaan wordt gehaald.