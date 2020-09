OMT: preventief testen bij coronageval in verpleeghuis

Uit onderzoek van het Amsterdam UMC, Erasmus MC en de GGD zou blijken dat het aantal besmettingen -zonder dat dragers van het virus klachten hebben- inderdaad veel hoger ligt dan buiten de instellingen. Dat onderzoek zou onderstrepen dat kwetsbare bewoners in verpleeghuizen hoe dan ook een hoog risico lopen. Dit omdat medewerkers nu nog doorlopen met milde klachten omdat ze onvoldoende de symptomen bij zichzelf en bewoners herkennen. Ook kan een deel deel van de bewoners de klachten niet onder woorden brengen.

Daarom komt het OMT nu met het advies om alle bewoners van het verpleeghuis meteen te testen zodra er een besmetting is, ook als ze geen klachten hebben. Tussen februari en juli stierven ruim drieduizend ouderen in verpleeghuizen aan de gevolgen van het coronavirus.

Preventief mondkapjes dragen

Ook wordt verpleeghuizen geadviseerd mondkapjes preventief te gebruiken zodra er in de omgeving een uitbraak van het virus is. Dat past ook bij de lokale aanpak die het kabinet voorstaat, waarbij gericht maatregelen worden getroffen in gebieden waar het virus de kop opsteekt, zonder dat de economie in z’n geheel te veel schade wordt berokkend. Naar verwachting zullen premier Rutte en zorgminister De Jonge dinsdagavond in hun persconferentie uitweiden over verschillen in aanpak per regio.

Ook zal CDA-minister De Jonge aandacht vragen voor de tekorten aan testmaterialen. Het aantal afgenomen testen is enorm gestegen, naar 160.000 afgelopen week, van 100.000 de week ervoor. Probleem is niet zo zeer het aantal apparaten of personeel, maar testvloeistoffen. Bovendien lijken veel Nederlanders zich preventief te laten testen op corona, terwijl dat weinig zin heeft. De Jonge zal naar verwachting een oproep doen om alleen een test te laten afnemen bij klachten.