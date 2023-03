Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is bij gemeenten vaak ’kan niet en mag niet’’ Asielzoekers vinden amper betaald werk en lopen tegen bureaucratische muur aan: ’Jaar van mijn leven vergooid’

Salam Yafi (l.) en Rania Ajeeb hadden een mooie carrière in Syrië en willen dolgraag weer aan het werk. „Er is hier toch personeelstekort?” Ⓒ Rias Immink

Asielzoekers vinden amper betaald werk. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Vorig jaar vroegen werkgevers 601 tewerkstellingsvergunningen aan voor asielzoekers. In 2021 waren dat er 586, het jaar ervoor 314. Asielzoekers mogen het eerste halfjaar dat ze in Nederland zijn niet werken, daarna slechts 24 weken per jaar. COA-bestuurder Joeri Kapteijns pleit voor een wetswijziging zodat asielzoekers langer dan 24 weken mogen werken.