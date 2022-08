Asielchaos zet politie klem: ’Ten koste van belangrijke taken, het raakt ook de burger’

Binnenland

Baby van drie maanden overleden in sporthal Ter Apel

In de sporthal bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is een drie maanden oude baby overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De doodsoorzaak is nog niet bekend en wordt momenteel onderzocht, meldt een woordvoerder van het COA.