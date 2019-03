Premier Rutte bij stille tocht in Utrecht

Mark Rutte en minister Ferdinand Grapperhaus legden eerder bloemen op het plein. Ⓒ REUTERS

DEN HAAG - Premier Mark Rutte is vrijdag bij de stille tocht in Utrecht die wordt gehouden voor de slachtoffers van de aanslag maandag in een tram in die stad. Eerder was al bekend geworden dat justitieminister Ferd Grapperhaus meeloopt. Zij doen mee namens het kabinet.