Bende motorrovers gepakt

Het viertal van 17 tot 50 jaar oud werd afgelopen woensdag opgepakt. Op diezelfde dag werd op de Vlothavenweg in het havengebied van de hoofdstad een container binnenstebuiten gekeerd. Tussen bankstellen en koelkasten zaten in zwart plastic ingepakte motorfietsen verstopt. Die werden door de rechercheurs voorzichtig uit de gele zeecontainer geladen.

Volgens de recherche waren de daders van plan de motorfietsen te verschepen naar het buitenland. De zes motoren in de container waren stuk voor stuk gestolen. Ook lagen er motoronderdelen tussen de spullen.

Bij de Vlothavenweg werd één man opgepakt, twee anderen werden op de openbare weg aangehouden en de vier werd thuis in de boeien geslagen.

Het is al de tweede keer dit jaar dat er mensen worden aangehouden in verband met motordiefstallen. Het is het resultaat van maanden onderzoek, dat werd gestart nadat bleek dat in Amsterdam-West opvallend veel motorfietsen werden gestolen, ook uit afgesloten parkeergarages.

Al snel kwam een bende in beeld die georganiseerd motoren roofde en die vervolgens verhandelde. Afgelopen januari werd de eerste verdachte opgepakt in Amsterdam. Deze 20-jarige man dook op op camerabeelden van verschillende diefstallen.