Het huis van Koen Everink voorafgaand aan de reconstructie van de moord op de zakenman. Ⓒ ANP

ARNHEM - Ex-tenniscoach Mark de J. is door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor de moord op zakenman Koen Everink. Dat is twee jaar meer dan de rechtbank in Utrecht hem eerder oplegde.