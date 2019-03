’Ontvoerde vrouw’ Roosendaal meldt zich

De politie hield rekening met een ontvoering omdat het om een ’incident’ in de relationele sfeer ging. Meerdere voorbijgangers zagen rond kwart over elf dat een volwassen vrouw op de kruising Burgemeester Freijterslaan en Jan Vermeerlaan door een bestuurder in een bestelauto werd getrokken. Het voertuig reed vervolgens met hoge snelheid de wijk in.

