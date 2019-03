Postbezorgster bestolen van busje

De vrouw kon nog net zelf uit de Volkswagen Transporter vluchten, waarop de dader ermee vandoor ging. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Een postbezorgster is in Amsterdam bestolen van het busje waarin ze reed. De vrouw kon nog net zelf uit het voertuig vluchten, waarop de dader ermee vandoor ging. De bestelbus, een witte Volkswagen Transporter, werd later op de dag teruggevonden aan de Mekongweg in het industriegebied Westpoort.