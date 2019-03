Verbod op fatale energiedrank Zambia

In de energiedrank is de stof sildenafil opgenomen. De werking hiervan is dat bloedvaten verwijden. Het is ook de werkzame stof van Viagra. De energiedrankproducent benadrukt het ’opwekkende effect’ ook in zijn reclamecampagne. De gemeenteraad van Ndola - waar de energiedrankproducent Revin Zambia Limited is gevestigd - besloot vanwege de schadelijke gevolgen om de drank in de ban te doen. In alle tien provincies in Zambia is de energiedrank inmiddels uit de schappen gehaald.

Het verbod op de verkoop en productie van Natural Power SX volgt op een klacht van de Zambiaanse Gezondheidsinspectie. Die meldde begin december 2018 dat vermoedens waren gerezen over de aanwezigheid van sildenafilcitraat in de energiedrank. Zo had een consument in Oeganda geklaagd over ‘overmatige erecties’ van wel zes uur na het drankje te hebben genuttigd. Als gevolg daarvan kreeg de man naar eigen zeggen hartkloppingen en begon hij hevig te zweten.

In reactie op de klacht verzamelde de gemeenteraad van Ndola verschillende monsters van het energiedrankje en stuurde die voor onderzoek naar het laboratorium van de Zambiaanse Voedsel en Medicijnenautoriteit. Die stelden de aanwezigheid van sildenafilcitraat vast.