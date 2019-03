Gökmen T., verdachte aanslag Utrecht, bekent

De 37-jarige verdachte Gökmen T. heeft vrijdagochtend bij de rechter-commissaris bekend dat hij de dader is van de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Ook heeft hij verklaard dat hij alleen heeft gehandeld. Gelet op het onderzoeksbelang kan over zijn verklaring verder niets worden gemeld, meldt het Openbaar Ministerie.

T. werd maandag aangehouden na de schietpartij en wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk.

Een tweede man die nog vastzat, een 40-jarige verdachte, is heengezonden. Hij werd dinsdag aangehouden omdat Gökmen T. maandag bij hem in huis was aangehouden. De politie heeft uitgezocht of hij verder iets te maken had met de schietpartij en of hij T. heeft geholpen. Daar heeft justitie geen bewijs voor gevonden.

Dinsdag werden al twee andere verdachten heengezonden. Het ging om een 23- en een 27-jarige man. Zij werden maandag aangehouden omdat een speurhond een geurspoor vond dat van de rode Renault Clio naar een woning liep. Bij dat huis trof de politie de twee mannen aan, maar na onderzoek is gebleken dat ze niets te maken hadden met de moordpartij.

Ook twee broers van Gökmen T. zijn maandag meegenomen door de politie en de Dienst Speciale Interventies. Ze zijn verhoord en weer weggestuurd.

