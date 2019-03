Grapperhaus: wij letten zeker op de veiligheid van Baudet

,,Wij letten zeker op de veiligheid van de heer Baudet, die het hoogst gescoord heeft. Dan moet je toch echt altijd waakzaam zijn en dat zijn we ook.’’ Volgens de minister ’verdient hij dat als politicus’. Of dat ook leidt tot persoonsbeveiliging, wil de bewindsman niet zeggen. ,,Daar doen we nooit uitspraken over.’’

Een docent geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht plaatste op Facebook het bericht ’Volkert waar ben je’, waarmee hij refereert aan de moord op Pim Fortuyn. Dat deed hij naar aanleiding van de verkiezingswinst van Baudet. Grapperhaus veroordeelt de uitspraak en andere bedreigingen aan het adres van de voorman van Forum. ,,Politici moeten in vrijheid en veiligheid kunnen zeggen wat ze willen zeggen. Wij accepteren niet dat mensen ze bedreigen.’’

De CDA-bewindsman ziet ook dat de verkiezingsuitslag veel reacties losmaakt. ,,We moeten iedereen tot kalmte oproepen, na de verkiezingen is het even wennen.’’ Grapperhaus zegt dat mensen Baudet in een democratie de overwinning ’moeten gunnen’. ,,Houd het hoofd nou eens kalm.’’

