Gevangene komt om tijdens ’coronarellen’ in Italiaanse gevangenis

Gedetineerden in gevangenissen in Napels in het zuiden, Modena in het noorden, Frosinone in het midden en in Alexandrië in het noordwesten van het land kwamen in opstand, aldus de bond Osapp.

In Modena, in de buurt van Bologna, raakten twee gevangenbewaarders gewond en ongeveer twintig personeelsleden moesten de gevangenis verlaten na de oproer van de gevangenen. De gevangenis wordt nu bewaakt door politieagenten, aldus het persbureau ANSA. Er waren geen ontsnappingen.

Chaos in Frosinone

In Frosinone, ten zuiden van Rome, moest de politie worden ingezet om de orde te herstellen nadat een honderdtal gevangenen zich in een deel van de gevangenis achter barricades hadden verschanst.

Familieleden van enkele gevangenen in Poggioreale, een buitenwijk van Napels, verzamelden zich buiten de gevangenis om hen te ondersteunen.