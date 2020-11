Carbid op steeds meer plekken in de ban: ’Te gevaarlijk in steden’

Maandagavond praten de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s verder over dit onderwerp. Ook vuurwerk en de handhaving met de jaarwisseling staan op de agenda van het Veiligheidsberaad. Het is de 28e ’coronavergadering’ van de 25 burgemeesters en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) sinds het uitbreken van het virus.

Ook burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer wil carbid als alternatief voor vuurwerk verbieden, omdat het vaak om evenementen gaat waarop veel mensen afkomen. Burgemeester Emile Roemer van Alkmaar en vertegenwoordiger van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil of strenge regels instellen of carbid verbieden. „Op een aantal plekken in onze regio is carbid een traditie, maar dit jaar is er ongelooflijk veel carbid ingekocht”, aldus Roemer.

De tweelingbroers Voortman zijn al carbidschieters vanaf hun jonge jaren. Michelle Willemsen ging langs om een kijkje te nemen:

Eerder werd al duidelijk dat de gemeente Den Haag carbidschieten rond de jaarwisseling wil verbieden. Burgemeester Van Zanen wil hiermee voorkomen dat carbid wordt afgeschoten als rond oud en nieuw een vuurwerkverbod geldt.

„Het is veel te gevaarlijk in een stedelijke omgeving”, zegt een woordvoerster van de Haagse burgemeester. Het is nog niet duidelijk hoe het carbidschieten kan worden verboden. „De mogelijkheden voor een verbod worden nog onderzocht.”

Ook de burgemeesters van onder meer de plaatsen Teylingen en Diemen hebben al aangegeven dat ze een verbod willen. Diemen heeft het verbod al opgenomen in de APV (algemene plaatselijke verordening).