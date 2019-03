Schaap zegt ’sorry’

Voor het eerst in twee jaar deden donderdagmiddag een brandweerman en -vrouw in het openbaar bij de Amsterdamse gemeenteraad het verhaal over de huidige angstcultuur binnen het korps. Zij richten zich voornamelijk tot burgemeester Femke Halsema. Zij wordt gezien als eindbaas, want zij is voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Brandweerlieden kregen de afgelopen twee jaar om het minste of geringste een waarschuwing of zelfs erger. Er zijn ook terecht personeelsleden berispt, maar op het moment dat er in de managementlaag ontoelaatbaar gedrag was, werd dat onder het tapijt geschoven. Zo maakte de rechterhand van Schaap zich schuldig aan seksuele bejegening en kon toch zonder gezichtsverlies het korps uit eigen beweging verlaten.

Het rapport van oud-generaal Peter van Uhm moest in november 2018 bijdragen aan een oplossing voor het diepe wantrouwen tussen management en spuitgasten. In dat rapport was onder meer te lezen dat het korps veranderingen moest accepteren, zoals verschillende roostervormen. De leiding daarentegen had als belangrijkste taak om te werken aan verbinding met de werkvloer.

Schaap is zich nu bewust dat zijn schampere televisie-optreden gistermiddag na de noodkreten van zijn personeel totaal verkeerd viel. „Als ik door dit korte fragment mensen van ons korps de indruk heb gegeven dat ik onze gezamenlijke opdracht tot verbinding niet serieus zou nemen, begrijp ik dat en bied ik bij deze mijn oprechte excuses aan.