Docent op non-actief na ’Volkert, waar ben je?’

De universiteit heeft in een verklaring laten weten dat de docent op zeer korte termijn een gesprek heeft met het Faculteitsbestuur. Een woordvoerder laat weten dat dat vermoedelijk begin volgende week zal zijn.

De docent reageerde met zijn vraag onder een artikel over de overwinning van Forum van Democratie. De universiteit geeft aan dit een ’verwerpelijke reactie’ te vinden en zegt afstand te nemen: „ De uitlating die de medewerker gedaan heeft, ook al was dat in de vrije tijd, staat hier haaks op. Dat betreuren wij ten zeerste.”

De onderwijsinstelling heeft van binnen en buiten de universiteit klachten gehad over de opmerking van de medewerker. Die kwamen voor een flink deel van alumni, aldus de woordvoerder van de universiteit. Een aantal van de reacties was ’minder subtiel’, maar de universiteit heeft geen contact opgenomen met de politie om bijvoorbeeld bedreiging te melden.

De klachten over de opmerking van docent geesteswetenschappen Corné Hanssen worden nu verzameld. Daar kijkt vervolgens een commissie naar, maar uiteindelijk velt het universiteitsbestuur een oordeel. Ook de faculteit waar Hanssen werkt kan zelf een oordeel vellen. De universiteit wil niet vooruitlopen op mogelijke uitkomsten, en kan dus ook niet zeggen of Hanssen mogelijk terug kan keren.

Account gedeactiveerd

De docent heeft na zijn opmerking eerst excuses aangeboden via zijn eigen Facebookpagina. Naast kritiek kreeg de man echter ook bedreigingen, waarop hij zijn account heeft gedeactiveerd.