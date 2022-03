Huurlingen smokkelen mensen Oekraïne uit

In 2005 poseerde deze groep van ’private veiligheidsondernemers’ voor een foto in Afghanistan. Goed betaald, maar niet zonder gevaar. Een paar weken na deze foto kwam de man geheel rechts, Kyle Kaszynski (39), om het leven door een bermbom in Irak. De oorlog in Oekraïne biedt dergelijke types nieuwe kansen en zijn op dit moment veel gevraagd om mensen de grens over te smokkelen.

Ⓒ Getty Images