Duurste Da Vinci toch naar Louvre?

VLISSINGEN - Grote opwinding in de kunstwereld. Zou het allerduurste schilderij ter wereld, de befaamde Salvator Mundi van Leonardo da Vinci, dat in 2017 voor 450 miljoen bij Christie’s werd geveild, deze week dan toch eindelijk aan het grote publiek getoond worden? Nota bene in het Parijse museum het Louvre, waar op 24 oktober de grote herdenkingstentoonstelling opende over de Italiaanse Renaissance-meester.