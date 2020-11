Pussy Riot beboet vanwege ophangen regenboogvlaggen in Rusland

De actiegroep protesteerde met dat ’verjaardagscadeau’ tegen de Russische antihomopropagandawet die lhbti-activisme verbiedt. Twee districtsrechtbanken in Moskou legden de Pussy Riot-activisten Maria Aljotsjina en Veronika Nikoelsjina boetes van omgerekend 166 en 110 euro op.

„We zullen zeker tegen deze beslissingen in Moskou in beroep gaan en als ze die niet vernietigen, gaan we naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, verklaarde advocaat Sergej Telnov. Volgens hem zijn de uitspraken in strijd met de vrijheid van meningsuiting en vereniging uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Voor de regenboogvlagactie kregen twee andere activisten eerder al straffen opgelegd. Een lid kreeg een vergelijkbare boete en een ander lid kreeg een celstraf van dertig dagen.

De feministische band Pussy Riot botst in Rusland regelmatig met de autoriteiten. In 2012 verstoorden drie leden met een ’punkgebed’ een dienst in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou. Maria Aljotsjina was een van hen en zat hiervoor bijna twee jaar vast.