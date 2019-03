Dubbele storting voor bijstandsgerechtigden Almelo

Dat meldt RTV Oost. De dubbele storting is te wijten aan een menselijke fout. Een aantal mensen heeft het onbedoelde douceurtje inmiddels ontdekt en het onterecht ontvangen geld weer teruggestort. De gemeente Almelo heeft alle betrokkenen per brief geïnformeerd en excuses aangeboden.

