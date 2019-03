Jihadist krijgt Nederlanderschap niet terug

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft vorig jaar zijn Nederlanderschap ontnomen, maar de man ging daartegen in beroep. Hij wil zijn Nederlanderschap niet kwijt, omdat hij dan terug moet naar Marokko, waar zijn ouders vandaan komen en waarvan hij ook de nationaliteit heeft. Hij heeft daar niets en denkt dat hij daar gevaar loopt als veroordeelde jihadist. Hier heeft hij werk en een vrouw en probeert hij weer op de rails te komen, zei hij op de zitting.

De Amsterdammer zei dat hij tot inkeer is gekomen en geen gevaar meer vormt voor de maatschappij. Maar de rechter wijst op zijn gedrag na zijn veroordeling. Hij wilde niet meewerken aan de voorwaarden die werden opgelegd zodat hij een voorwaardelijk deel van de celstraf alsnog moest uitzitten. Van een verandering is ook na het uitzitten van zijn straf onvoldoende gebleken, aldus de rechter. Deze uitspraak zegt niets over de uitkomst van zijn beroepsprocedure tegen het besluit.

De man probeerde zich in 2015 aan te sluiten bij IS, maar werd onderweg naar Syrië onderschept in Bulgarije. Het gerechtshof veroordeelde hem in 2017 tot vijftien maanden celstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk.