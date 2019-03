Herindelingen voortaan als burger het wil

Bij de beoordeling van nieuwe herindelingen zal minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat soort situaties voorlopig niet meer goedkeuren, zo staat in een nieuw beleidskader. Maar er zijn uitzonderingen op. Een herindeling kan ook in de toekomst toch goedgekeurd worden als een gemeente er anders een potje van maakt. Maar dat is ’alleen in het geval van bestuurlijke chaos’, zegt een woordvoerster van de minister.

Een van de recente voorbeelden is de omstreden fusie van Haren met Groningen. In Haren zaten ze daar niet op te wachten en toch gebeurde het. Het ministerie wil niet zeggen of die fusie met het huidige beleidskader was afgekeurd. Ook daar werd door de provincie gezegd dat Haren de taken als kleine, zelfstandige gemeente het niet zou aankunnen en werd het beeld van chaotisch bestuur geschetst. Maar de woordvoerster van de minister zegt dat Ollongren dit beleidskader ’niet voor niets’ heeft aangenomen en de wens van de bevolking dus zwaarder mee wil laten wegen.

Vicepremier Hugo de Jonge zei in zijn persconferentie dat het door het nieuwe beleidskader een harde eis wordt dat er draagvlak is voor een gemeentelijke fusie. Maar daar blijkt, volgens Binnenlandse Zaken, dus wel een uitzondering op mogelijk omdat het in het geval van ’bestuurlijke chaos’ ook zonder draagvlak kan.