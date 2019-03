’Met 1 gewonde na aanslag gaat het iets beter’

Over de stille tocht voor de slachtoffers zei Van Zanen in EenVandaag (NPO 1): „De tocht is bedoeld als bemoediging en troost voor de nabestaanden. Hulde voor de hulpverleners. We moeten elkaar een beetje vasthouden”, zei de burgemeester een halfuurtje voor het begin van de tocht. En wat de beveiliging betreft: „We doen wat nodig is. Ik reken op een mooie, waardige stille tocht.”

