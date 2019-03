Kabinet vindt verkiezingsuitslag moeilijk te duiden

Dat liet vicepremier Hugo de Jonge merken in zijn persconferentie na de wekelijkse ministerraad. Op de vraag of het kabinet tijdens die vergadering had bekeken of het klimaatbeleid meer aan de wens van de burger aangepast zou kunnen worden met deze uitslag in de hand, antwoordde De Jonge met een vraag terug. Hoe dan? Want de boodschap van de kiezer over aanpassing van de klimaatplannen is hem onduidelijk.

„We hebben twee partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum die eigenlijk zeggen: ’van ons hoeft dat niet, dat klimaatbeleid’”, zei hij over PVV en Forum voor Democratie. „En alle andere partijen zijn eigenlijk voor het voeren van klimaatbeleid, wat uiteindelijk leidt tot het halen van de doelen zoals afgesproken in Parijs”, zo schetste De Jonge het nieuwe politieke landschap in de Eerste Kamer.

„Van die twee partijen die zeggen ’doe ons maar geen klimaatbeleid’ heeft de één fors gewonnen en de ander fors verloren. En daar tegenover staat aan de andere kant een partij die juist zegt: ’Klimaatbeleid, daar gingen deze verkiezingen over en hoe meer klimaatbeleid hoe beter, no matter what’. Die heeft ook fors gewonnen”, aldus De Jonge over de winst van GroenLinks. „En dan mag u daar een eenduidige interpretatie uithalen voor het vervolg.” De Jonge lukt het niet, wilde hij maar zeggen.

Steun

Volgens de vicepremier is het daarom nu zaak om gewoon door te gaan met het regeerakkoord en per voorstel te kijken welke partij dat wil steunen. Zonder steun heeft het kabinet door deze verkiezingsuitslag geen meerderheid in de Eerste Kamer.

De Jonge stelt dat het kabinet bereid is om met alle partijen te praten over steun aan voorstellen. Een samenwerkingsverband zoals een gedoogpartner of het sluiten van akkoorden ziet hij niet voor zich. Het gaat om steun per voorstel. En dan kan de ene keer bijvoorbeeld Forum en de andere keer GroenLinks of PvdA voor een meerderheid zorgen, hoopt het kabinet.