’Hier moet je je als boer altijd verdedigen’

Veeboer Dirk Bruins krijgt een punthoofd van verwijten van de groene lobby. „Mijn koeien krijgen betere voeding dan de gemiddelde profvoetballer.” Ⓒ Frans Paalman

We weten dat ze aan de hand van Yvon Jaspers een vrouw zoeken en dikwijls klagen over te nat of te droog. Ze zijn de geliefde kop van Jut voor milieufanaten, die in hen kwelgeesten van de natuur zien. En toch zijn Nederlandse boeren gemiddeld de besten van de wereld. Het verhaal achter het wonderbaarlijke succes van geplaagde vakmensen.