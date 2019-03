Zetel erbij voor Forum in Groningen

GroenLinks won in Groningen. Die partij behaalde zes zetels. PvdA krijgt vijf vertegenwoordigers in Groningen, evenveel als Forum.

Ook de uitslag van de Statenverkiezingen in Zuid-Holland is iets veranderd. De VVD heeft niet tien, maar negen zetels gekregen. De PvdA komt uit op vijf zetels, terwijl het er eerder nog op leek dat de partij genoegen moest nemen met vier zetels. In Zuid-Holland werd Forum voor Democratie vanuit het niets de grootste partij met elf zetels.