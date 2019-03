Salvini wil held Ramy Italiaanse nationaliteit geven

Met zijn telefoontje wist Ramy de politie te waarschuwen. „Ik ken dat telefoonnummer uit mijn hoofd, want ik wil graag politieagent worden.” Ⓒ EPA

ROME - De Italiaanse regering wil de chauffeur uit Senegal die de Italiaanse nationaliteit had en een schoolbus met 51 scholieren in de fik stak de Italiaanse nationaliteit ontnemen. Maar diezelfde Italiaanse regering wil de heldhaftige scholier die de politie op tijd wist te waarschuwen en daarmee een ramp voorkwam de Italiaanse nationaliteit juist geven. De minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier Matteo Salvini zet zich in om beide voor elkaar te krijgen.