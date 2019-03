Stille tocht aangekomen bij 24 Oktoberplein: ’Ik had dit niet verwacht’

Volg hier de live-beelden of bekijk onderaan dit artikel de live-tweets van verslaggever John Maes.

„Afgelopen maandag was een dag van angst, woede en verdriet. Een dag die je nooit hoopt mee te maken.” Zo begon burgemeester Jan van Zanen zijn speech aan het begin van de stille tocht. „Nietsvermoedende en onschuldige mensen werden onder vuur genomen.”

„Nu, vier dagen later, overheersen nog altijd ongeloof en afschuw. Drie mensen vonden de dood. Twee uit Utrecht. Eén uit de gemeente Vijfheerenlanden. Twee mensen vechten nog voor hun leven. Anderen herstellen van hun verwondingen. Ooggetuigen proberen de beelden en belevenissen een plek te geven”, vat hij de gruwelijkheden samen.

Deelnemers dragen een spandoek met: Utreg buigt nooit. Ⓒ ANP

„Daarom is de stad vandaag opnieuw stil. Lopen we in stilte naar het 24 Oktoberplein.” Hier nam de vermeende schutter Gökmen T. (37) in een sneltram willekeurige passagiers onder vuur. Hij werd later op de dag opgepakt. Vrijdag heeft hij tegen de politie bekend achter de schietpartij te zitten en alleen gehandeld te hebben.

Met de tocht steunen de deelnemers de nabestaanden. „Om ons medeleven te tonen. En om te laten weten dat er ook in Utrecht geen plaats is voor haat en geweld.” In Utrecht vinden mensen elkaar in tijden van nood, zegt hij. „Laten we vandaag, maar ook morgen, elkaar vasthouden. Laten we op de bres staan voor een samenleving waarin iedere dag de stem wordt gehoord.”

Tranen

Na de toespraak van burgemeester Van Zanen hield de menigte een minuut stilte in acht. Op beelden is te zien hoe veel aanwezigen de emoties te veel wordt. Jonge bezoekers laten hun tranen de vrije loop. Er zijn veel rode en witte bloemen meegenomen, de kleuren van Utrecht. De gemeente had daar van tevoren om gevraagd.

De Utrechtse zanger Martin van Doorn zong het lied ’Als de morgen nooit meer komt’. Vervolgens werd de wandeling ingezet. De naar schatting zestienduizend deelnemers lopen een 2 kilometer lange tocht die leidt naar het 24 Oktoberplein, waar de schietpartij plaatsvond.

De stille tocht begon rond 19.15 uur op het Jaarbeursplein. Via de Graadt van Roggenweg en de Weg der Verenigde Naties leidt de tocht naar het 24 Oktoberplein. Supporters van FC Utrecht dragen een groot spandoek mee met daarop de tekst ’Utreg buigt nooit’.

Er zouden zo’n zestienduizend deelnemers zijn. Ⓒ ANP

Gedenkplek

Er kunnen bloemen worden neergelegd bij de gedenkplaats die op dat plein is ingericht. In de tocht lopen premier Mark Rutte en burgemeester Jan van Zanen van Utrecht mee en ook burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, de Haagse burgemeester Pauline Krikke en justitieminister Ferd Grapperhaus. Rotterdam wordt vertegenwoordigd door loco-burgemeester Bert Wijbenga.

„Ik vind het heel indrukwekkend”, zegt een vrouw uit Vianen die meeloopt in de stoet. „Dat is waar het omgekomen meisje Roos ook vandaan komt. Ik vond het nodig om hier bij te zijn”, vertelt ze geëmotioneerd.

„Dit had in Utrecht nooit mogen gebeuren”, zegt een vader wiens dochter in de klas zat bij een van de slachtoffers. „Het heeft ons heel erg bezig gehouden deze week. Ik denk dat het voor mijn dochter erg fijn is om hier te zijn.”

Geweren

„Ik had zoveel mensen niet verwacht. Het is om een brok van in je keel te krijgen”, zegt een man die na het schietincident al snel ter plaatse was. „De bivakmutsen, de geweren om je heen, nee...”

„Dat het zo dichtbij gebeurd is, is niet te bevatten”, vertelt een Utrechter. „Als dan een keer in Utrecht zo’n aanslag zou plaatsvinden, had ik gedacht dat het op het station zou gebeuren. En dan gebeurt het ineens in een tram.”