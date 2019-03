Klacht tegen Grapperhaus ook in beroep verworpen

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Een tuchtklacht tegen minister Ferd Grapperhaus (Justitie) over zijn optreden als advocaat in een ontslagzaak is opnieuw ongegrond verklaard. Dat meldt het Hof van Discipline, dat de klacht in hoger beroep heeft behandeld.