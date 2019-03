De president van Italië, Sergio Mattarella, schudt de hand van zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping Ⓒ AFP

BRUSSEL - Met steeds minder terughoudendheid jaagt China de eigen strategische belangen na. Ook in Europa is een snelle expansie gaande. De EU wil minder naïef zijn in de omgang met de Aziatische supermacht. Maar het is een lastige balanceeract want handelsbelangen staan op het spel.