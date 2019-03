Een vader van een van de jeugdspelers die in een zwaar ongeluk terechtkwamen staat de pers te woord. Ⓒ AP

OTTAWA - De bestuurder van een vrachtwagen die in april vorig jaar een fataal ongeluk in Canada veroorzaakte, waarbij maar liefst zestien inzittenden omkwamen, is vrijdag veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Dat melden Canadese media. In de bus zaten onder anderen leden van een jeugdijshockeyteam.