„Ik vind dat we aan het begin een statement moeten maken over de toespraak die Thierry Baudet heeft gehouden”, roept hij onaangekondigd door de zaal heen. Daarop ontvangt hij van een deel van het publiek applaus. Anderen manen hem te gaan zitten. Op een video op Twitter is te zien dat De Jonge met sommigen in een woordenwisseling terechtkomt. „Het is toch gewoon zo. Doe niet zo dom”, roept hij iemand toe.

Vlak daarvoor opende directeur Eveline Aendekerk van de organiserende stichting CPNB de avond. Zij ging niet op het verzoek in en hervatte na enige commotie haar speech.

De Jonge verwijst met zijn actie naar de overwinningsspeech van Baudet na de verpletterende overwinning van Forum woensdagavond tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. „Onze boreale wereld wordt kapotgemaakt en ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, mensen die kunstsubsidies ontvangen en onze gebouwen ontwerpen en onze bestuurders”, stelde Baudet.

Tijdens het Boekenbal in Amsterdam werd ook kort stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag in Utrecht. Directeur Aendekerk memoreerde voordat het feest losbarstte aan de stille tocht eerder op de avond ter nagedachtenis aan de schietpartij in de tram. „Zo’n 35 kilometer verderop vindt nu een stille tocht plaats. Mijn gedachten zijn dan ook bij Utrecht.”

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zou op het Boekenbal een gedicht voordragen, maar liet verstek gaan omdat ze in Utrecht was.

Man in de ban

De 68e editie van het Boekenbal in het Internationaal Theater Amsterdam is traditiegetrouw de opening van de Boekenweek, die zaterdag begint en tot en met volgende week zondag duurt. Jan Siebelink schreef dit keer het Boekenweekgeschenk, met de titel Jas van belofte. Het Boekenweekessay Mijn moeders strijd is van de hand van Murat Isik. Ester Naomi Perquin schreef het Boekenweekgedicht Moeder, nadat ophef was ontstaan over de keus voor twee mannelijke auteurs voor het geschenk en essay.

Siebelink zei „heel dankbaar” te zijn dat hij op zijn „hoge leeftijd” dit nog mag meemaken. De 81-jarige schrijver komt al sinds 1981 op het Boekenbal en wilde altijd al een keer het geschenk schrijven.

De schouwburg zat weer vol met bekende schrijvers, zoals Connie Palmen, Peter Buwalda, Kader Abdolah en Saskia Noort.

