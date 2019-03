KIEV - „Wat een rotweg is dit, nietwaar?” zegt Vitali Platonenko, als hij zijn wagen over een asfaltwegdek vol gaten door een flatbuitenwijk van Kiev stuurt. „Het is hier in sommige delen weer net Afrika geworden. Wat de Maidan-revolutie ons na vijf jaar heeft gebracht? Vrijwel niets, het is met de corruptie alleen maar erger geworden.”