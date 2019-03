’Overal plastic fijnstof’

Experts maken zich grote zorgen over de nadelige effecten van plastic op ons lichaam. Ⓒ ANP

Den Haag - In hoeverre is het menselijk lichaam ’vervuild’ met microscopisch kleine plastic deeltjes? Zitten ze al in onze bloedbaan, in onze weefsels en organen en welke schade brengen ze daar toe aan onze gezondheid?