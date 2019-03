Nuchter onder terreur

Agenten dragen bloemen, op verschillende plaatsen rond de plaats van de aanslag neergelegd, naar een veilig plekje. Ⓒ ANP

Jarenlang ontsprong Nederland de dans, door toeval of dankzij het werk van de inlichtingendienst AIVD. Maandagmorgen om kwart voor elf gebeurde toch waarvoor steeds werd gevreesd en gewaarschuwd: ons land beleefde een dodelijke terreuraanslag. Het was de zwaarste daad van terrorisme in 44 jaar, maar Nederland bleef opvallend rustig. Hoe komt dat?