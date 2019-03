De Dienst Speciale Interventies in actie, afgelopen maandag in Utrecht. Ⓒ ANP

Utrecht - Voor Nederland goed en wel doorhad wat er in Utrecht aan de hand was, doken overal in de stad anti-terreureenheden op die jacht maakten op de aanslagpleger. Uiteindelijk waren het ook leden van deze Dienst Speciale Interventies (DSI) die Gökmen T. oppakten.