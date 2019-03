’Twijfel politie en OM over uitlevering Poch’

Julio Poch (l.) tijdens zijn boekpresentatie, samen met zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

DEN HAAG - De politie en het Openbaar Ministerie hebben in 2009 getwijfeld of het juridisch wel in de haak was om Transavia-piloot Julio Poch via een omweg uit te leveren aan Argentinië. Dat melden het NPO Radio 1-programma Bureau Buitenland en RTL Nieuws op gezag van meerdere politiebronnen.